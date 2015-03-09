CodeBaseSecciones
Indicadores

ParabolicSAR simple continuo - indicador para MetaTrader 5

  • Para cualquier instrumento y período de tiempo.
  • La variable principal es el período de ParabolicSARPeriod

El cálculo principal se compone de 9 líneas

 max=0;
 min=0;
for(int j=1; j<=ParabolicSARPeriod; j++)
     {
   max=max+Highest(High,j,i)/ParabolicSARPeriod;
   min=min+Lowest(Low,j,i)/ParabolicSARPeriod;
     }
max= NormalizeDouble(max,_Digits);
min= NormalizeDouble(min,_Digits);


 

Para comparar, se muestra el ParabolicSAR habitual.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1832

