CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Simple dollar index indicator - Indikator für den MetaTrader 5

Andrew Petras | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1007
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Lösung: mittels Fehlerbehandlung - Timer-Aktivierung einer Kopie* durch die Überprüfung, ob eine Fehler vorliegt (Fehlerauftreten).

Berechnung erfolgt mittels der Schlusskurse. Eine Neuberechnung erfolgt nicht, wenn der Index berechnet wurde, und es keine Änderungen gibt.

Formel für die Berechnung stammt von here

Es ist einen Eingabeparameter: Anzahl der Bars für die Berechnung (== Anzahl der Bars für Liniendarstellung).


Alle Paare werden für die Berechnung herangezogen. Es macht keinen Unterschied, auf welchem Symbol er gestartet wurde. Das Paar, auf dem der Indikator gestartet wurde, erscheint in der oberen linken Ecke in der Nähe des Indikatornamens (ShortName).


Es wird geraten eine Synchronisation und Prüfungen zu ergänzen für eine praktiscvhe Verwendung ( besonders für kleine (kleiner als H1) Zeitrahmen). Aber das ist eine andere Geschichte.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1830

NextBarColor NextBarColor

Der Indikator "prognostiziert" die Farbe der nächsten Bar mit der Wahrscheinlichkeit, die in den Einstellungen angegeben ist. Er kann helfen bei der Evaluierung von Strategien, die solche Vorhersagen für die Auswahl ihrer Handelssymbole / Zeitrahmen verwenden. Achtung: Der Indikator "schaut in die Zukunft", so verwenden Sie ihn nicht im wirklichen Leben oder im Strategie-Tester!

MA MA

Eine sehr einfacher EA basierend auf dem Kreuzen von zwei gleitenden Durchschnitten.

Simple Continuous ParabolicSAR Simple Continuous ParabolicSAR

Im Gegensatz zu ParabolicSAR zeichnet sich dieser Indikator kontinuierlich und ist präziser. Die Berechnung des Indikators ist auch sehr einfach.

Mutex - WinAPI Mutex - WinAPI

Synchronisieren von ОС/EA/MT Prozessen etc. Jede selbst gemachte DLLs sind nicht mehr nötig.