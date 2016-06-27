und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Simple dollar index indicator - Indikator für den MetaTrader 5
1007
Lösung: mittels Fehlerbehandlung - Timer-Aktivierung einer Kopie* durch die Überprüfung, ob eine Fehler vorliegt (Fehlerauftreten).
Berechnung erfolgt mittels der Schlusskurse. Eine Neuberechnung erfolgt nicht, wenn der Index berechnet wurde, und es keine Änderungen gibt.
Formel für die Berechnung stammt von here
Es ist einen Eingabeparameter: Anzahl der Bars für die Berechnung (== Anzahl der Bars für Liniendarstellung).
Alle Paare werden für die Berechnung herangezogen. Es macht keinen Unterschied, auf welchem Symbol er gestartet wurde. Das Paar, auf dem der Indikator gestartet wurde, erscheint in der oberen linken Ecke in der Nähe des Indikatornamens (ShortName).
Es wird geraten eine Synchronisation und Prüfungen zu ergänzen für eine praktiscvhe Verwendung ( besonders für kleine (kleiner als H1) Zeitrahmen). Aber das ist eine andere Geschichte.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1830
