RBVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color. Son posibles tres tipos de coloreado del histograma:
- Gris - mercado plano;
- Azul - en el mercado hay una tendencia moderada o débil;
- Amarillo - en el mercado hay una tendencia fuerte.
Fig. 1. Indicador RBVI_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18203
