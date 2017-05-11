CodeBaseSecciones
RBVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color. Son posibles tres tipos de coloreado del histograma:

  1. Gris - mercado plano;
  2. Azul - en el mercado hay una tendencia moderada o débil;
  3. Amarillo - en el mercado hay una tendencia fuerte.

Fig. 1. Indicador RBVI_Histogram

RBVI_HTF RBVI_HTF

Indicador RBVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.

Volatility Quality Stridsman Volatility Quality Stridsman

Indicador de calidad de la volatilidad (VQ) de Stridsman.