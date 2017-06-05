代码库部分
RBVI_Histogram - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
已发布:
以彩色柱形图形式实现的RBVI 指标 (相对经纪商强弱指数，Relative Broker Vigor Index)。有三种可能的柱形图颜色:

  1. 灰色表示平盘市场；
  2. 蓝色表示市场上有中等或者慢速的趋势；
  3. 黄色表示市场上有很强的趋势。

图1. RBVI_Histogram 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18203

