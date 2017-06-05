请观看如何免费下载自动交易
以彩色柱形图形式实现的RBVI 指标 (相对经纪商强弱指数，Relative Broker Vigor Index)。有三种可能的柱形图颜色:
- 灰色表示平盘市场；
- 蓝色表示市场上有中等或者慢速的趋势；
- 黄色表示市场上有很强的趋势。
图1. RBVI_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18203
