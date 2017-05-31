このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI指標です。

このオシレータは、ポイントで表される終値とiSAR指標の差に基づいて色付きのヒストグラムとして描画されます。

EURUSD、GBPUSD、USDCHF、USDJPYの4つの通貨ペアのエキスパートアドバイザーで、4時間の移動平均に基づいています。