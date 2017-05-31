無料でロボットをダウンロードする方法を見る
RBVI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI indicator (Relative Broker Vigor Index) implemented as a colored histogram. ヒストグラムの色分けは3つあります。
- 灰色はフラットを示します。
- 青は市場での中程度または低速の動向を示します。
- 黄色は市場で非常に強い動向があることを示します。
図1 RBVI_Histogram指標
