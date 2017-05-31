コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

RBVI_Histogram - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI indicator (Relative Broker Vigor Index) implemented as a colored histogram. ヒストグラムの色分けは3つあります。

  1. 灰色はフラットを示します。
  2. 青は市場での中程度または低速の動向を示します。
  3. 黄色は市場で非常に強い動向があることを示します。

図1　RBVI_Histogram指標

図1　RBVI_Histogram指標

