Indicador de calidad de la volatilidad (VQ) de Stridsman. Thomas Stridsman es el autor de este indicador: esta versión ha sido codificada precisamente con el mismo método que la original, y no como las múltiples modificaciones de la misma.



El indicador construye 4 niveles:

MA rápida



MA lenta



línea de color de VQ



la zona entre VQ y la MA rápida.



El color de las líneas del indicador y el rellenado de la zona pretende ayudar a determinar la tendencia actual.

PS: El color del rellenado y el color de la inclinación de la línea VQ no deben ser iguales a los mostrados en la ilustración. Asimismo, la versión de Stridsman usa como criterio primario de la tendencia la МА rápida (si VQ está por encima de la МА lenta, se considera que tenemos una tendencia ascendente, si está por debajo, se considera qie tenemos una tendencia descendente). En esta caso, el color de VQ puede hablar de cambios a corto plazo en la tendencia.

