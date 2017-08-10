Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Volatility Quality Stridsman - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1155
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador de calidad de la volatilidad (VQ) de Stridsman. Thomas Stridsman es el autor de este indicador: esta versión ha sido codificada precisamente con el mismo método que la original, y no como las múltiples modificaciones de la misma.
El indicador construye 4 niveles:
- MA rápida
- MA lenta
- línea de color de VQ
- la zona entre VQ y la MA rápida.
El color de las líneas del indicador y el rellenado de la zona pretende ayudar a determinar la tendencia actual.
PS: El color del rellenado y el color de la inclinación de la línea VQ no deben ser iguales a los mostrados en la ilustración. Asimismo, la versión de Stridsman usa como criterio primario de la tendencia la МА rápida (si VQ está por encima de la МА lenta, se considera que tenemos una tendencia ascendente, si está por debajo, se considera qie tenemos una tendencia descendente). En esta caso, el color de VQ puede hablar de cambios a corto plazo en la tendencia.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/18045
Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.RBVI_Histogram
Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color.
Indicador para la simualción de comercio con opciones binarias en MetaTrader 5.High and Low Custom levels
Representa los niveles personalizados de High y Low.