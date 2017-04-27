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RBVI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы. Возможны три варианта окраски гистограммы:
- Серый - на рынке флэт;
- Синий - на рынке умеренный или вялотекущий тренд;
- Жёлтый - на рынке очень сильный тренд.
Рис.1. Индикатор RBVI_Histogram
RBVI_HTF
Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.PercentageCrossoverChannel_Cloud
Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.
OscSAR_Histogram
Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.Volatility Quality Stridsman
Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.