CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RBVI_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
| Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2474
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы. Возможны три варианта окраски гистограммы:

  1. Серый - на рынке флэт;
  2. Синий - на рынке умеренный или вялотекущий тренд;
  3. Жёлтый - на рынке очень сильный тренд.

Рис.1. Индикатор RBVI_Histogram

Рис.1. Индикатор RBVI_Histogram

RBVI_HTF RBVI_HTF

Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

Volatility Quality Stridsman Volatility Quality Stridsman

Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.