Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.

Индикатор качества волатильности (VQ) Стридсмана.