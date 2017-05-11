CodeBaseSecciones
RBVI_HTF - indicador para MetaTrader 5

1190
(20)
RBVI.mq5 (13.84 KB) ver
RBVI_HTF.mq5 (17.02 KB) ver
Indicador RBVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para que el asesor funcione correctamente, es imprescindible que el archivo compilado del indicador RBVI.mq5 esté en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Fig. 1. Indicador RBVI_HTF

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.