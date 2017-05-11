CodeBaseSecciones
OscSAR_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real: LeMan

Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.08.2010.

Fig.1 Indicador OscSAR_Histogram

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18204

