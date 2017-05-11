Mira cómo descargar robots gratis
OscSAR_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Autor real: LeMan
Oscilador construido como histograma de color sobre la diferencia entre el precio de cierre y el indicador iSAR, expresado en puntos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 24.08.2010.
Fig.1 Indicador OscSAR_Histogram
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18204
RBVI_Histogram
Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color.RBVI_HTF
Indicador RBVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Volatility Quality Stridsman
Indicador de calidad de la volatilidad (VQ) de Stridsman.Binary Options Simulated Trading Indicator for MT5
Indicador para la simualción de comercio con opciones binarias en MetaTrader 5.