Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
RBVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1149
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido. Existem três opções de cor para este histograma:
- Cinza - fase de correção;
- Azul - tendência de mercado lenta ou moderada;
- Amarelo - forte tendência de mercado.
Fig.1. Indicador RBVI_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18203
RBVI_HTF
Indicador RBVI com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.PercentageCrossoverChannel_Cloud
Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.
OscSAR_Histogram
Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.High and Low Custom levels
Exibe os níveis personalizados High e Low.