RBVI_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1149
(21)
Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido. Existem três opções de cor para este histograma:

  1. Cinza - fase de correção;
  2. Azul - tendência de mercado lenta ou moderada;
  3. Amarelo - forte tendência de mercado.

Fig.1. Indicador RBVI_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18203

