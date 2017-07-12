und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RBVI_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- 768
Der Indikator RBVI (Der Index der relativen Aktivität der Broker), der in Form eines farbigen Histogramms erstellt wurde. Es können drei Färbung-Varianten des Histogramms sein:
- Grau — es gibt am Markt Flat;
- Blau — es ist ein gemäßigter oder schleichender Trend am Markt;
- Gelb - es gibt einen starken Trend am Markt.
in Abb.1. Der Indikator RBVI_Histogram
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18203
Der Indikator RBVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.PercentageCrossoverChannel_Cloud
Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.
Der Oszillator, der wie ein farbiges Histogramm auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Exit-Preis und dem Indikator iSAR aufgebaut ist, geäußert in den Punkten.High and Low Custom levels
Er stellt die benutzerdefinierten Ebenen High und Low dar.