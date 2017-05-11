Pon "Me gusta" y sigue las noticias
PercentageCrossoverChannel_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Vic2008
Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.09.2010.
Fig.1 Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18199
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.PercentageCrossoverChannel_System
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.
Indicador RBVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.RBVI_Histogram
Indicador RBVI (Índice de actividad relativa de los brókeres) en forma de histograma de color.