Autor real: Vic2008

Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.09.2010.

Fig.1 Indicador PercentageCrossoverChannel_Cloud