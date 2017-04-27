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RBVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RBVI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор RBVI_HTF
Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.
Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.OscSAR_Histogram
Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.