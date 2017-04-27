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Индикаторы

RBVI_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1965
Рейтинг:
(20)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора RBVI.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор RBVI_HTF

Рис.1. Индикатор RBVI_HTF

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Индикатор RBVI (Индекс относительной активности брокеров) в виде цветной гистограммы.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Осциллятор, построенный как цветная гистограмма на разнице между ценой закрытия и индикатором iSAR, выраженный в пунктах.