Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.