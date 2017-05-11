CodeBaseSecciones
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.

Parámetros de entrada del indicador:

//+--------------------------------------------+
//|  Parámetros de entrada del indicador              |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // Periodo del gráfico
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Nombre para las marcas del indicador
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Color de la franja superior del indicador
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Color de la franja inferior del indicador
input uint SignalBar=0;                                 // número de la barra para obtener los valores del indicador
input uint SignalLen=40;                                // Longitud de las franjas del indicador
//---- colores de las marcas de precio
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador GRFLeadingEdge.mq5.

Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18196

