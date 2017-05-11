Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1576
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.
Parámetros de entrada del indicador:
//+--------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Nombre para las marcas del indicador input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Color de la franja superior del indicador input color Dn_Color=clrYellow; // Color de la franja inferior del indicador input uint SignalBar=0; // número de la barra para obtener los valores del indicador input uint SignalLen=40; // Longitud de las franjas del indicador //---- colores de las marcas de precio input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador GRFLeadingEdge.mq5.
Fig. 1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18196
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.PercentageCrossover
Media móvil que no usa promediaciones en su código.
Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.RBVI_HTF
Indicador RBVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.