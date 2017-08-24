Participe de nossa página de fãs
RBVI_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador RBVI com recurso que altera o timeframe nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período de gráfico de indicador (timeframe)
Para que o indicador trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo pré-compilado do indicador RBVI.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador RBVI_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18202
Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.
Indicador RBVI (Índice de Vigor Relativo de Corretora) executado sob a forma de gráfico de colunas colorido.OscSAR_Histogram
Este oscilador é construído como um histograma de cores sobre a diferença entre o preço de fechamento e o indicador ISAR, expresso em pontos.