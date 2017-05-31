このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、GRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。