RBVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI 指標：
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）
指標を正しく操作するにはコンパイルされた RBVI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。
図1 RBVI_HTF指標
