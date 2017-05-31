コードベースセクション
RBVI_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むRBVI 指標：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされた RBVI.mq5指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　RBVI_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18202

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、GRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

色ヒストグラムとして実装されたRBVI (Relative Broker Vigor Index) 指標です。

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

このオシレータは、ポイントで表される終値とiSAR指標の差に基づいて色付きのヒストグラムとして描画されます。