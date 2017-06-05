代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

RBVI_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1287
等级:
(20)
已发布:
RBVI.mq5 (13.84 KB) 预览
RBVI_HTF.mq5 (17.02 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

在输入参数中带有时段选择选项的 RBVI 指标:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 指标所在图表的时段 (时间框架)

为了使指标能够正确运行，要把编译好的 RBVI.mq5 指标文件放到 terminal_data_folder\MQL5\Indicators 文件夹中。

图1. RBVI_HTF 指标

图1. RBVI_HTF 指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18202

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

本通道是基于价格偏移百分比的，它的实现使用了彩色的背景填充。通道的宽度是由偏移百分比控制的。

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

以彩色柱形图形式实现的 RBVI (相对经济商强弱指数) 指标。

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

本震荡指标根据收盘价和 iSAR 之间的差异点数画出彩色柱形图。