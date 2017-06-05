本通道是基于价格偏移百分比的，它的实现使用了彩色的背景填充。通道的宽度是由偏移百分比控制的。

使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。