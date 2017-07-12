und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
RBVI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
Der Indikator RBVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)
Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators RBVI.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.
in Abb.1. Der Indikator RBVI_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18202
Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.
Der Indikator RBVI (Der Index der relativen Aktivität der Broker), der in Form eines farbigen Histogramms erstellt wurde.OscSAR_Histogram
Der Oszillator, der wie ein farbiges Histogramm auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Exit-Preis und dem Indikator iSAR aufgebaut ist, geäußert in den Punkten.