CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

RBVI_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
772
Rating:
(20)
Veröffentlicht:
RBVI.mq5 (13.84 KB) ansehen
RBVI_HTF.mq5 (17.02 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Indikator RBVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Indikatorscharts (Timeframe)

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators RBVI.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.

in Abb.1. Der Indikator RBVI_HTF

in Abb.1. Der Indikator RBVI_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18202

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.

RBVI_Histogram RBVI_Histogram

Der Indikator RBVI (Der Index der relativen Aktivität der Broker), der in Form eines farbigen Histogramms erstellt wurde.

OscSAR_Histogram OscSAR_Histogram

Der Oszillator, der wie ein farbiges Histogramm auf der Grundlage der Differenz zwischen dem Exit-Preis und dem Indikator iSAR aufgebaut ist, geäußert in den Punkten.