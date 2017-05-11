Autor real: Vic2008

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El azul celeste indica el crecimiento del activo financiero, el rosa, su decrecimiento. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Fig. 1. PercentageCrossoverChannel_System