Indicadores

PercentageCrossoverChannel_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
1001
(17)
Autor real: Vic2008

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.

Al salir el precio del canal gris, la barra adquirirá el color que corresponda a la dirección de la tendencia. El azul celeste indica el crecimiento del activo financiero, el rosa, su decrecimiento. Los colores llamativos se corresponden con la coincidencia de la dirección de la vela y de la tendencia, y los oscuros con la situación cuando la dirección de la vela es opuesta a la de la tendencia.

Fig. 1. PercentageCrossoverChannel_System

PercentageCrossover PercentageCrossover

Media móvil que no usa promediaciones en su código.

RiskSpread RiskSpread

El indicador dibuja un canal coloreado a una distancia del precio actual igual a diez veces el tamaño del spread actual.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Canal basado en la desviación en tanto por ciento del precio, ejecutado en forma de coloreado del fondo. La anchura del canal se regula con la desviación en tanto por ciento.