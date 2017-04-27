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GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.
Входные параметры индикатора:
//+--------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Название для меток индикатора input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Цвет верхней полосы индикатора input color Dn_Color=clrYellow; // Цвет нижней полосы индикатора input uint SignalBar=0; // номер бара для получения значений индикатора input uint SignalLen=40; // Длина полос индикатора //---- цвета ценовых меток input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GRFLeadingEdge.mq5.
Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
PercentageCrossoverChannel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.PercentageCrossover
Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.
PercentageCrossoverChannel_Cloud
Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.RBVI_HTF
Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.