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Индикаторы

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
3461
Рейтинг:
(26)
Опубликован:
Обновлен:
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Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.

Входные параметры индикатора:

//+--------------------------------------------+
//|  Входные параметры индикатора              |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // Период графика
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Название для меток индикатора
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Цвет верхней полосы индикатора
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Цвет нижней полосы индикатора
input uint SignalBar=0;                                 // номер бара для получения значений индикатора
input uint SignalLen=40;                                // Длина полос индикатора
//---- цвета ценовых меток
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора GRFLeadingEdge.mq5.

Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Рис.1. Индикатор GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.

PercentageCrossover PercentageCrossover

Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.

RBVI_HTF RBVI_HTF

Индикатор RBVI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.