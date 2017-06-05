代码库部分
指标

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
显示:
2106
等级:
(26)
已发布:
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。

指标的输入参数:

//+--------------------------------------------+
//|  指标的输入参数                |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // 图表时段
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // 用于指标标签的名称
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // 指标顶部通道带的颜色
input color Dn_Color=clrYellow;                         // 指标底部通道带的颜色
input uint SignalBar=0;                                 // 用于取得指标值的柱的索引
input uint SignalLen=40;                                // 指标带的长度
//---- 价格标签的颜色
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

本指标需要 GRFLeadingEdge.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18196

