喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2106
- 等级:
-
- 已发布:
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。
指标的输入参数:
//+--------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // 图表时段 input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // 用于指标标签的名称 input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // 指标顶部通道带的颜色 input color Dn_Color=clrYellow; // 指标底部通道带的颜色 input uint SignalBar=0; // 用于取得指标值的柱的索引 input uint SignalLen=40; // 指标带的长度 //---- 价格标签的颜色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
本指标需要 GRFLeadingEdge.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18196
