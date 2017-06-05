使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。

指标的输入参数:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

本指标需要 GRFLeadingEdge.mq5 指标文件，把它保存到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。

图1. GRFLeadingEdger_Pivot_HTF