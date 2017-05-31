無料でロボットをダウンロードする方法を見る
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はGRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。
指標の入力パラメータ：
//+--------------------------------------------+ //| 指標入力パラメータ | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // チャート期間 input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // 指標ラベル名 input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // 指標の上部バンドの色 input color Dn_Color=clrYellow; // 指標の下部バンドの色 input uint SignalBar=0; // 指標値が取得されるバーインデックス input uint SignalLen=40; // 指標バンドの長さ //--- 価格ラベルの色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
この指標は GRFLeadingEdge.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。
図1 GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18196
