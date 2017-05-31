コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はGRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。

指標の入力パラメータ

//+--------------------------------------------+
//|  指標入力パラメータ                |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // チャート期間
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // 指標ラベル名
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // 指標の上部バンドの色
input color Dn_Color=clrYellow;                         // 指標の下部バンドの色
input uint SignalBar=0;                                 // 指標値が取得されるバーインデックス
input uint SignalLen=40;                                // 指標バンドの長さ
//--- 価格ラベルの色
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

この指標は GRFLeadingEdge.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1　GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

図1　GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18196

