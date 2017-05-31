チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はGRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。

指標の入力パラメータ：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

この指標は GRFLeadingEdge.mq5指標ファイルを必要とします。このファイルを<terminal_data_folder>\MQL5\Indicatorsに保存します。

図1 GRFLeadingEdger_Pivot_HTF