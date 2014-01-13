Autor real:

GammaRatForex

Una alternativa interesante a las Bandas de Bollinger. El indicador se ha desarrollado para resolver el problema de los retrasos, que a menudo aparecen en las técnicas de trading que utilizan promedios. De promedio normal te da información relacionada con los eventos sobre la mitad del promedio del período de tiempo en el pasado.

El indicador utiliza un algoritmo similar al utilizado en el canal de STD (suavizado de una línea recta en un número fijo de períodos), y devuelve el último punto, y 2 canales de desviación estándar con el ancho definido por el usuario.

El archivo GRFLeadingEdgeMov.mq5 es una MA preparada utilizando este algoritmo de la media geométrica sin canales. Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 16.05.2008.

Figura 1. El indicador GRFLeadingEdge