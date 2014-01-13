CodeBaseSecciones
Indicadores

GRFLeadingEdge - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1065
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Autor real:

GammaRatForex

Una alternativa interesante a las Bandas de Bollinger. El indicador se ha desarrollado para resolver el problema de los retrasos, que a menudo aparecen en las técnicas de trading que utilizan promedios. De promedio normal te da información relacionada con los eventos sobre la mitad del promedio del período de tiempo en el pasado.

El indicador utiliza un algoritmo similar al utilizado en el canal de STD (suavizado de una línea recta en un número fijo de períodos), y devuelve el último punto, y 2 canales de desviación estándar con el ancho definido por el usuario.

El archivo GRFLeadingEdgeMov.mq5 es una MA preparada utilizando este algoritmo de la media geométrica sin canales. Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 16.05.2008.

Figura 1. El indicador GRFLeadingEdge

BrainTrend1Sig BrainTrend1Sig

BrainTrend1Sig es un indicador para las posiciones de apertura y cierre. Indica puntos de inversión de la tendencia cuando el precio alcanza valores extremos.

BrainTrend1 BrainTrend1

Indicador de dirección de Tendencia BrainTrend1.

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

El oscilador RSI con los límites de las zonas de sobrecompra / sobreventa expresadas por las Bandas de Bollinger

RSICandle RSICandle

El indicador RSI implementado como una secuencia de velas