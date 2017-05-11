CodeBaseSecciones
PercentageCrossover - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Autor real: Vic2008

Media móvil que no usa promediaciones en su código.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.09.2010.

Fig.1 Indicador PercentageCrossover

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18194

