PercentageCrossover - indicador para MetaTrader 5
Autor real: Vic2008
Media móvil que no usa promediaciones en su código.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 07.09.2010.
Fig.1 Indicador PercentageCrossover
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18194
El indicador dibuja un canal coloreado a una distancia del precio actual igual a diez veces el tamaño del spread actual.Move Trend line
Busca en el gráfico todos los objetos OBJ_TREND (línea de tendencia) y la desplaza a la fecha indicada y con el desplazamiento en el precio indicado.
Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales en una barra desde cualquier marco temporal del indicador GRFLeadingEdge.