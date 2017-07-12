Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator GRFLeadingEdge.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot_HTF