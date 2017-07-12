CodeBaseKategorien
Indikatoren

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1115
Rating:
(26)
Veröffentlicht:
Veröffentlicht:
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

//+--------------------------------------------+
//|  Eingangsparameter des Indikators              |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // Die Periode des Trendscharts
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Die Namen für Markierungen des Indikators
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Die Farbe der oberen Band des Indikators
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Die Farbe der unteren Band des Indikators
input uint SignalBar=0;                                 // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts
input uint SignalLen=40;                                // die Länge der Bände des Indikators
//---- die Farben der Preis-Markierungen
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator GRFLeadingEdge.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18196

