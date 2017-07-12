und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1115
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.
Eingangsparameter des Indikators:
//+--------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Die Periode des Trendscharts input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Die Namen für Markierungen des Indikators input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Die Farbe der oberen Band des Indikators input color Dn_Color=clrYellow; // Die Farbe der unteren Band des Indikators input uint SignalBar=0; // Die Nummer der Bar für die Erhaltung des Indikatorwerts input uint SignalLen=40; // die Länge der Bände des Indikators //---- die Farben der Preis-Markierungen input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator GRFLeadingEdge.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18196
Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals PercentageCrossoverChannel umsetzt.PercentageCrossover
Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.
Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.RBVI_HTF
Der Indikator RBVI mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.