Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.

Parâmetros de entrada do indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "GRFLeadingEdger_Pivot_" ; input uint Samples= 60 ; input int LookAhead= 0 ; input double StdLevel1= 2.0 ; input double StdLevel2= 4.0 ; input color Up_Color= clrSpringGreen ; input color Dn_Color= clrYellow ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo GRFLeadingEdge.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot_HTF