Indicadores

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+--------------------------------------------+
//|  Parâmetros de entrada do indicador              |
//+--------------------------------------------+
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;              // Período do gráfico
input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_";  // Nome para os rótulos do indicador
input uint Samples=60;
input int  LookAhead=0;
input double StdLevel1=2.0;
input double  StdLevel2=4.0;
input color Up_Color=clrSpringGreen;                    // Cor da faixa superior do indicador
input color Dn_Color=clrYellow;                         // Cor da faixa inferior do indicador
input uint SignalBar=0;                                 // Número da barra para obter os valores do indicador
input uint SignalLen=40;                                // Comprimento das faixas do indicador
//---- cores das etiquetas de preço
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo GRFLeadingEdge.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18196

