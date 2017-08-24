Participe de nossa página de fãs
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 2345
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+--------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+--------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do gráfico input string Symbols_Sirname="GRFLeadingEdger_Pivot_"; // Nome para os rótulos do indicador input uint Samples=60; input int LookAhead=0; input double StdLevel1=2.0; input double StdLevel2=4.0; input color Up_Color=clrSpringGreen; // Cor da faixa superior do indicador input color Dn_Color=clrYellow; // Cor da faixa inferior do indicador input uint SignalBar=0; // Número da barra para obter os valores do indicador input uint SignalLen=40; // Comprimento das faixas do indicador //---- cores das etiquetas de preço input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para que o indicador gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo GRFLeadingEdge.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18196
