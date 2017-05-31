コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

PercentageCrossoverChannel_System - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
実際の著者：Vic2008

この指標はPercentageCrossoverChannelチャンネルを使用してブレイクスルーシステムを実装します。

価格が灰色のチャンネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は青で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。

図1　PercentageCrossoverChannel_System

図1　PercentageCrossoverChannel_System

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18195

