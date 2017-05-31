無料でロボットをダウンロードする方法を見る
PercentageCrossoverChannel_System - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：Vic2008
この指標はPercentageCrossoverChannelチャンネルを使用してブレイクスルーシステムを実装します。
価格が灰色のチャンネルを出ると、ローソク足の色はトレンドの方向に対応する色変更します。金融資産の増加は青で、減少は桃色です。明るい色はローソク足とトレンドの方向の一致を示しています。暗い色はローソク足とトレンドの方向が反対であることを示しています。
図1 PercentageCrossoverChannel_System
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18195
PercentageCrossover
コード内で平均化を使用しない移動指標です。RiskSpread
この指標は現在の価格から離れた場所に色で塗りつぶされたチャンネルを描画します。これは現在のスプレッドに10を掛けたものと同じです。
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、GRFLeadingEdge指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのチャンネルの値の間に描画されます。PercentageCrossoverChannel_Cloud
このチャネルは、パーセンテージの価格偏差に基づいています。背景の色での塗りつぶしで実装されています。チャネル幅は、偏差の割合によって制御されます。