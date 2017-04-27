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Индикаторы

PercentageCrossoverChannel_System - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2473
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор: Vic2008

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. PercentageCrossoverChannel_System

Рис.1. PercentageCrossoverChannel_System

PercentageCrossover PercentageCrossover

Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.

RiskSpread RiskSpread

Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.