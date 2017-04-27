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PercentageCrossoverChannel_System - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Vic2008
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.
При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.
Рис.1. PercentageCrossoverChannel_System
Мувинг, не использующий в своём коде усреднений.RiskSpread
Индикатор рисует заполненный цветом канал на удалении от текущей цены, равном десяти размерам текущего спреда.
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов на одном баре с любого таймфрейма индикатора GRFLeadingEdge.PercentageCrossoverChannel_Cloud
Канал основанный на процентном отклонении цены, выполненный с цветным, фоновым заполнением. Ширина канала регулируется процентным отклонением.