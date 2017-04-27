Реальный автор: Vic2008

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PercentageCrossoverChannel.

При выходе цены из серого канала свеча оказывается окрашенной в цвет, соответствующий направлению тренда. Голубой - рост финансового актива, розовый - его падение. Яркие цвета соответствуют совпадению направления свечи и тренда, а темные соответствуют ситуации, когда направление свечи противоположно тренду.

Рис.1. PercentageCrossoverChannel_System