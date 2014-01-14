Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Percentage Crossover Channel - indicador para MetaTrader 5
Publicado por:
Nikolay Kositsin
- Visualizaciones:
- 1207
- Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
Autor original:
Vic2008
Canal basado en la desviación porcentual de precios a partir del valor anterior de la línea media del canal. El ancho del canal se ajusta con la desviación porcentual.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 07.09.2010.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/689
