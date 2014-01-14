CodeBaseSecciones
Percentage Crossover Channel - indicador para MetaTrader 5

Vic2008
Nikolay Kositsin
1207
(15)
Vic2008

Canal basado en la desviación porcentual de precios a partir del valor anterior de la línea media del canal. El ancho del canal se ajusta con la desviación porcentual.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en CodeBase de mql4.com el 07.09.2010.

Percentage Crossover Channel

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/689

