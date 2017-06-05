请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
PercentageCrossoverChannel_System - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1747
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
真实作者: Vic2008
本指标使用 PercentageCrossoverChannel 通道实现了一个突破系统。
当价格出了灰色通道时，烛形的颜色根据趋势的方向而改变，蓝色表示金融资产价格上涨，粉色表示下跌。亮色表示趋势的方向和烛形的方向是一致的，当烛形方向和趋势方向有冲突时显示暗色。
图1. PercentageCrossoverChannel_System
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18195
PercentageCrossover
在代码中不使用平均的移动平均指标。RiskSpread
本指标在距离当前价格一定距离处画出彩色填充的通道，它等于当前点差乘以10。
GRFLeadingEdger_Pivot_HTF
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。矩形是根据两个任何时段的 GRFLeadingEdge 指标在一个柱形成的通道之间绘制的。PercentageCrossoverChannel_Cloud
本通道是基于价格偏移百分比的，它的实现使用了彩色的背景填充。通道的宽度是由偏移百分比控制的。