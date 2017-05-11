Pon "Me gusta" y sigue las noticias
RiskSpread - indicador para MetaTrader 5
Autor real: VadimVP
El indicador dibuja un canal coloreado a una distancia del precio actual igual a diez veces el tamaño del spread actual.
En otras palabras: el indicador dibuja una zona dentro de la cual, probablemente, trabajar provocará pérdidas. Es especialmente actual con las parejas de divisas, donde el spread puede alcanzar valores enormes.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.11.2010.
Fig.1 Indicador RiskSpread
