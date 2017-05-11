CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

RiskSpread - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1038
Ranking:
(21)
Publicado:
RiskSpread.mq5 (10.03 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: VadimVP

El indicador dibuja un canal coloreado a una distancia del precio actual igual a diez veces el tamaño del spread actual.

En otras palabras: el indicador dibuja una zona dentro de la cual, probablemente, trabajar provocará pérdidas. Es especialmente actual con las parejas de divisas, donde el spread puede alcanzar valores enormes.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y fue publicado en Code Base en mql4.com el 22.11.2010.

Fig.1 Indicador RiskSpread

Fig.1 Indicador RiskSpread

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18191

Move Trend line Move Trend line

Busca en el gráfico todos los objetos OBJ_TREND (línea de tendencia) y la desplaza a la fecha indicada y con el desplazamiento en el precio indicado.

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.

PercentageCrossover PercentageCrossover

Media móvil que no usa promediaciones en su código.

PercentageCrossoverChannel_System PercentageCrossoverChannel_System

Indicador que implementa un sistema de ruptura con el uso del canal PercentageCrossoverChannel.