Der echte Autor: Vic2008

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals PercentageCrossoverChannel umsetzt.

Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Kerze in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Hellblau - das Wachstum der Finanz-Aktiv, rosa - ihr Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.

in Abb.1. PercentageCrossoverChannel_System