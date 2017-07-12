CodeBaseKategorien
Indikatoren

PercentageCrossoverChannel_System - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Der echte Autor: Vic2008

Der Indikator, der das Breakout-System unter der Verwendung des Kanals PercentageCrossoverChannel umsetzt.

Wenn der Preis des grauen Kanals verlässt, wird die Kerze in der Farbe gefärbt, die der Trendsrichtung entspricht. Hellblau - das Wachstum der Finanz-Aktiv, rosa - ihr Abstieg. Die helle Farben entsprechen der Übereinstimmung der Kerzenrichtung und Trendsrichtung, und die dunkel Farben entsprechen der Situation, wenn die Kerzenrichtung entgegen der Trendsrichtung ist.

in Abb.1. PercentageCrossoverChannel_System

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18195

PercentageCrossover PercentageCrossover

Der Moving, der in seinem Code keine Mittelwertbildung verwendet.

RiskSpread RiskSpread

Der Indikator zeichnet den mit der Farbe gefüllten Kanal auf der Entfernung vom vorübergehenden Preis, welcher gleich zum zehn mal dem vorübergehenden Spread ist.

GRFLeadingEdger_Pivot_HTF GRFLeadingEdger_Pivot_HTF

Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Kanäle auf einer Timeframe des Indikators GRFLeadingEdge aufgebaut sind.

PercentageCrossoverChannel_Cloud PercentageCrossoverChannel_Cloud

Der Kanal, der aufgrund der Prozentabweichung des Preises gegründet ist, welcher auch mit der farbigen Hintergrund-Auffüllung erstellt ist. Die Breite des Kanals wird von der Prozentabweichung reguliert.