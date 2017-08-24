Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PercentageCrossoverChannel_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1247
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real: Vic2008
Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal PercentageCrossoverChannel.
Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Azul — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
Fig.1. PercentageCrossoverChannel_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18195
Indicador de média móvel que não usa médias no seu código.RiskSpread
O indicador desenha um canal preenchido com cores a uma distância do preço atual, que é igual ao spread atual multiplicado por dez.
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador GRFLeadingEdge.PercentageCrossoverChannel_Cloud
Canal com base no desvio percentual do preço, com preenchimento colorido de fundo. A largura do canal é ajustada pelo desvio percentual.