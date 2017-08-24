CodeBaseSeções
Indicadores

PercentageCrossoverChannel_System - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
1247
Avaliação:
(17)
Publicado:
Publicado:
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real: Vic2008

Indicador que implementa um sistema de rompimento com uso de canal PercentageCrossoverChannel.

Se o preço sair do canal cinza, a vela aparecerá na cor que corresponde à direção da tendência. Azul — crescimento do ativo financeiro; cor-de-rosa — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

Fig.1. PercentageCrossoverChannel_System

Fig.1. PercentageCrossoverChannel_System

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18195

