XMA_BB_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Publicado:
Actualizado:
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_BBx5_Cloud

Parámetros de entrada del indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Periodo del gráfico
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de promediación
input uint XLength=100; //profundidad  de la promediación                    
input int XPhase=15; //parámetro de la primera promediación,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double BandsDeviation1=2.0; //desviación 1
input double BandsDeviation2=4.0; //desviación 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de precio
input int Shift=0; // desplazamiento del indicador en horizontal en barras
input int PriceShift=0; // desplazamiento del indicador en vertical en barras
//---- colores de las marcas de precio
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18165

Análisis de barras cuya hora de apertura (hora y minuto) es igual a la hora de apertura de la barra actual.

Sistema comercial de tendencia basado en las señales de dos indicadores Kolier_SuperTrend.

Dos canales de Keltner construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.