Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_BBx5_Cloud

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF