XMA_BB_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
939
-
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_BBx5_Cloud
Parámetros de entrada del indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Periodo del gráfico input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de promediación input uint XLength=100; //profundidad de la promediación input int XPhase=15; //parámetro de la primera promediación, //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input double BandsDeviation1=2.0; //desviación 1 input double BandsDeviation2=4.0; //desviación 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de precio input int Shift=0; // desplazamiento del indicador en horizontal en barras input int PriceShift=0; // desplazamiento del indicador en vertical en barras //---- colores de las marcas de precio input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5.
Fig. 1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18165
