El sistema comercial de tendencia Exp_Kolier_SuperTrend_X2 está basado en las señales de dos indicadores Kolier_SuperTrend. Con el primer indicador se define la dirección de la tendencia lenta según el color de la línea, y con el segundo, el momento de ejecución de la transacción, cuando se colorea la línea. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se cumplen las dos condiciones:

Las señales de las tendencias lenta y rápida coinciden; Ha cambiado la dirección de la tendencia rápida.

Parámetros de entrada del experto:

input string Trade= "Gestión del comercio" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Permiso de comercio" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "PARÁMETROS DE LA TENDENCIA LENTA" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input Mode TrendMode=NewWay; input uint ATR_Period= 10 ; input double ATR_Multiplier= 3.0 ; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "PARÁMETROS DE ENTRADA" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input Mode TrendMode_=NewWay; input uint ATR_Period_= 10 ; input double ATR_Multiplier_= 3.0 ; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Las variables de línea con texto en el código de los parámetros de entrada han sido diseñadas solo para visualizar mejor la representación de la ventana de los parámetros de entrada del experto.

Los indicadores Kolier_SuperTrend_HTF han sido pensados solo para visualizar con mayor comodidad las tendencias en el simulador de estrategias, pero no funcionan en otros modos de funcionamiento.

Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Kolier_SuperTrend.ex5 y Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.

Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.

Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.

Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico

Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD, tendencia lenta en H6, entrada según la tendencia rápida en M30:

Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación