Exp_Kolier_SuperTrend_X2 - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 970
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El sistema comercial de tendencia Exp_Kolier_SuperTrend_X2 está basado en las señales de dos indicadores Kolier_SuperTrend. Con el primer indicador se define la dirección de la tendencia lenta según el color de la línea, y con el segundo, el momento de ejecución de la transacción, cuando se colorea la línea. La señal de ejecución de operaciones se forma en el momento del cierre de una barra, si se cumplen las dos condiciones:
- Las señales de las tendencias lenta y rápida coinciden;
- Ha cambiado la dirección de la tendencia rápida.
Parámetros de entrada del experto:
//+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador del experto | //+-------------------------------------------------+ input string Trade="Gestión del comercio"; //+============== GESTIÓN DEL COMERCIO ==============+ input double MM=0.1; //Parte de los recursos financieros del depósito en la operación input MarginMode MMMode=LOT; //método de definición del tamaño del lote input uint StopLoss_=1000; //stop-loss en puntos input uint TakeProfit_=2000; //take-profit en puntos input string MustTrade="Permiso de comercio"; //+============== PERMISO DE COMERCIO ==============+ input int Deviation_=10; //desviación máxima del precio en puntos input bool BuyPosOpen=true; //Permiso para entrar en long input bool SellPosOpen=true; //Permiso para entrar en short //+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador de filtro | //+-------------------------------------------------+ input string Filter="PARÁMETROS DE LA TENDENCIA LENTA"; //+============== PARÁMETROS DE LA TENDENCIA ==============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H6; //1 Periodo del gráfico para la tendencia input Mode TrendMode=NewWay; //Variante de representación input uint ATR_Period=10; input double ATR_Multiplier=3.0; input uint SignalBar=1; //Número de barra para la obtención de la señal de entrada input bool BuyPosClose=true; //Permiso para salir de longs según la tendencia input bool SellPosClose=true; //Permiso para salir de shorts según la tendencia //+-------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador de entrada | //+-------------------------------------------------+ input string Input="PARÁMETROS DE ENTRADA"; //+=============== PARÁMETROS DE ENTRADA ===============+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_=PERIOD_M30; //2 Periodo del gráfico para la entrada input Mode TrendMode_=NewWay; //Vairante de representación input uint ATR_Period_=10; input double ATR_Multiplier_=3.0; input uint SignalBar_=1;//Número de barra para la obtención de la señal de entrada input bool BuyPosClose_=false; //Permiso para salir de longs según la señal input bool SellPosClose_=false; //Permiso para salir de shorts según la señal
Las variables de línea con texto en el código de los parámetros de entrada han sido diseñadas solo para visualizar mejor la representación de la ventana de los parámetros de entrada del experto.
Los indicadores Kolier_SuperTrend_HTF han sido pensados solo para visualizar con mayor comodidad las tendencias en el simulador de estrategias, pero no funcionan en otros modos de funcionamiento.
Para que el asesor generado funcione correctamente, es imprescindible que los archivos compilados de los indicadores Kolier_SuperTrend.ex5 y Kolier_SuperTrend_HTF.ex5 estén en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators.
Hay que tener en cuenta que el archivo de la biblioteca TradeAlgorithms.mqh está pensado para usar expertos con brókers que propongan un spread distinto de cero y la posibilidad de establecer Stop Loss y Take Profit simultáneamente en la apertura de posición. Se pueden descargar otras variantes de esta biblioteca a través del enlace Trade Algorithms.
Con las simulaciones que se exponen más abajo se usaron los parámetros por defecto del experto. En las simulaciones no se usaron Stop Loss o Take Profit.
Fig. 1 Ejemplos de operaciones en el gráfico
Resultados de la simulación en el año 2015 en EURUSD, tendencia lenta en H6, entrada según la tendencia rápida en M30:
Fig. 2. Gráfico de resultados de simulación
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18160
