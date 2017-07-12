Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Bollinger-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_BBx5_Cloud aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_BBx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XMA_BB_Pivot_HTF