Indikatoren

XMA_BB_Pivot_HTF - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
775
Rating:
(21)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ansehen
XMA_BBx5_Cloud.mq5 (13.66 KB) ansehen
XMA_BB_Pivot_HTF.mq5 (29.99 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Bollinger-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_BBx5_Cloud aufgebaut sind.

Eingangsparameter des Indikators:

//+----------------------------------------------+
//| Eingangsparameter des Indikators                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Die Periode des Trendscharts
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //Die Methode der Mittelwertbildung
input uint XLength=100; //Die Tiefe  der Mittelwertbildung                    
input int XPhase=15; //Der Parameter der ersten Mittelwertbildung,
//---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst auf die Qualität des vorübergehenden Prozess;
//---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes
input double BandsDeviation1=2.0; //Deviation 1
input double BandsDeviation2=4.0; //Deviation 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Der Preis-Konstant
input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars
input int PriceShift=0; // Die vertikale Verschiebung des Indikators in Bars
//---- die Farben der Preis-Markierungen
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_BBx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.

in Abb.1. Der Indikator XMA_BB_Pivot_HTF

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18165

