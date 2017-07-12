und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Zwei Rechtecke mit der farbigen Ausfüllung und der Darstellung der Kanal-Ebenen, die auf einem Bar zwischen den Werten zwei Bollinger-Kanäle auf einer Timeframe des Indikators XMA_BBx5_Cloud aufgebaut sind.
Eingangsparameter des Indikators:
//+----------------------------------------------+ //| Eingangsparameter des Indikators | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Die Periode des Trendscharts input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //Die Methode der Mittelwertbildung input uint XLength=100; //Die Tiefe der Mittelwertbildung input int XPhase=15; //Der Parameter der ersten Mittelwertbildung, //---- Für JJMA, der sich im Bereich zwischen -100 ... +100 ändert, beeinflusst auf die Qualität des vorübergehenden Prozess; //---- für VIDYA ist es die Periode des Oszillators CMO, und für AMA — ist es die Periode des langsamen gleitenden Wertes input double BandsDeviation1=2.0; //Deviation 1 input double BandsDeviation2=4.0; //Deviation 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//Der Preis-Konstant input int Shift=0; // Die horizontale Verschiebung des Indikators in Bars input int PriceShift=0; // Die vertikale Verschiebung des Indikators in Bars //---- die Farben der Preis-Markierungen input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Für die Arbeit des Indikators muss der Indikator XMA_BBx5_Cloud.mq5. im <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators sein.
in Abb.1. Der Indikator XMA_BB_Pivot_HTF
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/18165
