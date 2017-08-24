CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XMA_BB_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1142
Avaliação:
(21)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_BBx5_Cloud.

Parâmetros de entrada do indicador:

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de entrada do indicador                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Período do gráfico
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de média
input uint XLength=100; //profundidade de média                    
input int XPhase=15; //parâmetro da primeira média,
//---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição;
//---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta
input double BandsDeviation1=2.0; //desvio 1
input double BandsDeviation2=4.0; //desvio 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de preço
input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras
input int PriceShift=0; // deslocamento vertical em pontos
//---- cores das etiquetas de preço
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

Fig.1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF

Fig.1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18165

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

Sistema de negociação de tendência com base nos sinais de dois indicadores Kolier_SuperTrend.

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Indicador Total Power Indicator sob a forma de semáforo-seta com envio de alertas, e-mails e mensagens por push.

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

Dois canais de Keltner construídos numa média móvel, em forma de nuvem colorida com exibição dos valores mais recentes na forma de etiquetas de preço.

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_KLx5_Cloud.