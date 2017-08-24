Participe de nossa página de fãs
XMA_BB_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra desde qualquer timeframe do indicador XMA_BBx5_Cloud.
Parâmetros de entrada do indicador:
//+----------------------------------------------+ //| Parâmetros de entrada do indicador | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Período do gráfico input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //método de média input uint XLength=100; //profundidade de média input int XPhase=15; //parâmetro da primeira média, //---- para a JJMA que se altera entre -100 ... +100, afeta a qualidade do processo de transição; //---- para a VIDIA, o período CMO, para a AMA o período da média móvel lenta input double BandsDeviation1=2.0; //desvio 1 input double BandsDeviation2=4.0; //desvio 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//constante de preço input int Shift=0; // deslocamento horizontal do indicador nas barras input int PriceShift=0; // deslocamento vertical em pontos //---- cores das etiquetas de preço input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para que o Expert Advisor gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XMA_BBx5_Cloud.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XMA_BB_Pivot_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18165
