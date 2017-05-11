CodeBaseSecciones
XMA_Keltner_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5

Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.

Parámetros de entrada del indicador:

//+------------------------------------------------+ 
//|  Parámetros de entrada del indicador                  |
//+------------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;     // Periodo del gráfico
input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_";  // Nombre para las marcas del indicador
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_;      // método de promediación
input uint XLength=100;                        // profundidad  de la promediación                    
input int XPhase=15;                           // parámetro de la primera promediación,
//---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso;
//---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta
input double Ratio1=1.0;                       // desviación 1
input double Ratio2=3.0;                       // desviación 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;         // constante de precio
input color Up_Color=clrSkyBlue;               // Color de la franja superior del indicador
input color Middle_Color=clrGray;              // Color de la línea media del indicador
input color Dn_Color=clrHotPink;               // Color de la franja inferior del indicador
input uint SignalBar=0;                        // número de la barra para obtener los valores del indicador
input uint SignalLen=40;                       // Longitud de las franjas del indicador
//---- colores de las marcas de precio
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF

