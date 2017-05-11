Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_Keltner_Pivot_HTF - indicador para MetaTrader 5
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.
Parámetros de entrada del indicador:
//+------------------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+------------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico input string Symbols_Sirname="XMA_Keltner_Pivot_"; // Nombre para las marcas del indicador input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // método de promediación input uint XLength=100; // profundidad de la promediación input int XPhase=15; // parámetro de la primera promediación, //---- para JJMA que cambie en los límites de -100 ... +100, influye en la calidad del proceso de paso; //---- Para VIDIA es el periodo CMO, para AMA es el periodo de la móvil lenta input double Ratio1=1.0; // desviación 1 input double Ratio2=3.0; // desviación 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; // constante de precio input color Up_Color=clrSkyBlue; // Color de la franja superior del indicador input color Middle_Color=clrGray; // Color de la línea media del indicador input color Dn_Color=clrHotPink; // Color de la franja inferior del indicador input uint SignalBar=0; // número de la barra para obtener los valores del indicador input uint SignalLen=40; // Longitud de las franjas del indicador //---- colores de las marcas de precio input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5.
Fig. 1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18169
