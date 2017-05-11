Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.

Parámetros de entrada del indicador:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input string Symbols_Sirname= "XMA_Keltner_Pivot_" ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double Ratio1= 1.0 ; input double Ratio2= 3.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input color Up_Color= clrSkyBlue ; input color Middle_Color= clrGray ; input color Dn_Color= clrHotPink ; input uint SignalBar= 0 ; input uint SignalLen= 40 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador XMA_KLx5_Cloud.mq5.

Fig. 1. Indicador XMA_Keltner_Pivot_HTF