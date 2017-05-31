チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はXMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。

指標の入力パラメータ：

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ; input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; input uint XLength= 100 ; input int XPhase= 15 ; input double BandsDeviation1= 2.0 ; input double BandsDeviation2= 4.0 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_; input int Shift= 0 ; input int PriceShift= 0 ; input color Middle_color= clrBlue ; input color Upper_color1= clrMediumSeaGreen ; input color Lower_color1= clrRed ; input color Upper_color2= clrDodgerBlue ; input color Lower_color2= clrMagenta ;

この指標にはXMA_BBx5_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1 XMA_BB_Pivot_HTF指標