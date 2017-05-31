無料でロボットをダウンロードする方法を見る
XMA_BB_Pivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はXMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。
指標の入力パラメータ：
//+----------------------------------------------+ //| 指標の入力パラメータ | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// チャート期間 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均化手法 input uint XLength=100; // 平滑化の深さ input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ //---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える //---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である input double BandsDeviation1=2.0; // 偏差1 input double BandsDeviation2=4.0; // 偏差2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;// 価格定数 input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト //--- 価格ラベルの色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
この指標にはXMA_BBx5_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。
図1 XMA_BB_Pivot_HTF指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18165
開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。Exp_Kolier_SuperTrend_X2
これは、2つのKolier_SuperTrend指標のシグナルに基づくトレンド取引システムです。
XMA_KLx5_Cloud
色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた２つのケルトナーチャンネルです。XMA_Keltner_Pivot_HTF
チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_KLx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのケルトナーチャンネルの値の間に描画されます。