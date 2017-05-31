コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

XMA_BB_Pivot_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形はXMA_BBx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのボリンジャーチャンネルの値の間に描画されます。

指標の入力パラメータ

//+----------------------------------------------+
//| 指標の入力パラメータ                   |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// チャート期間
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; // 平均化手法
input uint XLength=100; // 平滑化の深さ
input int XPhase=15; // 1番目の平均化パラメータ
//---- JJMAでは -100 ^ +100 の範囲で移行プロセスの質に影響を与える
//---- VIDIAではCMOの期間、AMAでは低速移動平均の期間である
input double BandsDeviation1=2.0; // 偏差1
input double BandsDeviation2=4.0; // 偏差2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;// 価格定数
input int Shift=0; // バー単位での指標の横シフト
input int PriceShift=0; // ポイント単位での指標の縦シフト
//--- 価格ラベルの色
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

この指標にはXMA_BBx5_Cloud.mq5指標ファイルが必要です。ファイルを <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators に配置します。

図1　XMA_BB_Pivot_HTF指標

統計 統計

開始時間（時と分）が現在のバーの開始時間と等しいバーを解析します。

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

これは、2つのKolier_SuperTrend指標のシグナルに基づくトレンド取引システムです。

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

色付きの雲として描かれて最後の値を価格ラベルとして表示する1つの移動平均に基づいた２つのケルトナーチャンネルです。

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

チャンネルレベルの表示を持つ２つの色付きの塗りつぶされた長方形です。長方形は、XMA_KLx5_Cloud指標の任意の時間枠の1つのバーにある2つのケルトナーチャンネルの値の間に描画されます。