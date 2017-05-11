Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Statistics - Asesor Experto para MetaTrader 5
Análisis de barras cuya hora de apertura (hora y minuto) es igual a la hora de apertura de la barra actual. Aumento del lote si la transacción anterior se ha cerrado con péridas. Cierre (forzoso) en la nueva barra.
El aumento del lote tiene lugar en OnTradeTransaction, se captan las transacciones con el tipo "salida del mercado". Si la operación tiene éxito, el lote volverá a definirse con el valor inicial (parámetro "Lots"), si la transacción ha tenido pérdidas, el lote aumenta.
Stop Loss. OnTradeTransaction.
Parámetros de entrada:
- Min Candle Height ("0" -> parámetro desactivado)
- Lots
- Stop Loss (in pips)
- Days of History
La búsqueda se realiza en una cantidad "Days of History" de días. Si el tamaño de las barras alcistas encontradas es superior al tamaño de las barras bajistas encontradas, abriremos una posición Buy. Si sucede al contrario, abriremos Sell.
Sistema comercial de tendencia basado en las señales de dos indicadores Kolier_SuperTrend.SHA512 + HMAC
Mucha gente se interesa por el trabajo nativo con la bolsa BTC directamente desde MT. En la bolsa API es necesario enviar los datos con la confirmación de la validez de los parámetros a través de HMAC-SHA512. En esta clase se ha implementado el algoritmo de cálculo de SHA512 y HMAC
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_BBx5_CloudXMA_KLx5_Cloud
Dos canales de Keltner construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.