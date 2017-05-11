CodeBaseSecciones
Statistics - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Análisis de barras cuya hora de apertura (hora y minuto) es igual a la hora de apertura de la barra actual. Aumento del lote si la transacción anterior se ha cerrado con péridas. Cierre (forzoso) en la nueva barra.

El aumento del lote tiene lugar en OnTradeTransaction, se captan las transacciones con el tipo "salida del mercado". Si la operación tiene éxito, el lote volverá a definirse con el valor inicial (parámetro "Lots"), si la transacción ha tenido pérdidas, el lote aumenta.

Stop Loss. OnTradeTransaction.

Parámetros de entrada:

  • Min Candle Height ("0" -> parámetro desactivado)
  • Lots
  • Stop Loss (in pips)
  • Days of History

La búsqueda se realiza en una cantidad "Days of History" de días. Si el tamaño de las barras alcistas encontradas es superior al tamaño de las barras bajistas encontradas, abriremos una posición Buy. Si sucede al contrario, abriremos Sell.

