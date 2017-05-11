Statistics

Análisis de barras cuya hora de apertura (hora y minuto) es igual a la hora de apertura de la barra actual. Aumento del lote si la transacción anterior se ha cerrado con péridas. Cierre (forzoso) en la nueva barra.

El aumento del lote tiene lugar en OnTradeTransaction, se captan las transacciones con el tipo "salida del mercado". Si la operación tiene éxito, el lote volverá a definirse con el valor inicial (parámetro "Lots"), si la transacción ha tenido pérdidas, el lote aumenta.

Stop Loss. OnTradeTransaction.

Parámetros de entrada:

Min Candle Height ("0" -> parámetro desactivado)

Lots

Stop Loss (in pips)

Days of History