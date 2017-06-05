请观看如何免费下载自动交易
XMA_BB_Pivot_HTF - MetaTrader 5脚本
使用两种颜色填充长方形，显示通道水平。长方形是在任何时段的 XMA_BBx5_Cloud 指标的一个柱上的两个布林带通道值之间画出的。
指标的输入参数:
//+----------------------------------------------+ //| 指标的输入参数 | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// 图表时段 input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //平均方法 input uint XLength=100; //平均深度 input int XPhase=15; //第一个平均参数, 3//---- 对于 JJMA ，范围在 -100 ... +100, 它影响转换过程的质量; //---- 对于 VIDIA 它是 CMO 周期数, 对于 AMA 它是慢速平均周期数 input double BandsDeviation1=2.0; //偏移量 1 input double BandsDeviation2=4.0; //偏移量 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//价格常数 input int Shift=0; // 指标水平偏移柱数 input int PriceShift=0; // 指标垂直偏移点数 //---- 价格标签的颜色 input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
本指标需要 XMA_BBx5_Cloud.mq5 指标文件，把它放到 <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators 目录下。
图1. XMA_BB_Pivot_HTF 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18165
