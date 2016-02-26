CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XMA_BBx5_Cloud - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
757
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (130.19 KB) ver
xma_bbx5_cloud.mq5 (13.52 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Dos canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), se puede encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo "Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales".

Fig. 1. Indicador XMA_BBx5_Cloud

Fig. 1. Indicador XMA_BBx5_Cloud

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/14841

XMA_BBx5 XMA_BBx5

Dos canales de Bollinger construidos sobre una media móvil, con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

XMA_BBx3 XMA_BBx3

Canal de Bollinger con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

XMA_BBx5_Cloud_HTF XMA_BBx5_Cloud_HTF

Indicador XMA_BBx5_Cloud con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

XMA_BBx5_HTF XMA_BBx5_HTF

Indicador XMA_BBx5 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.