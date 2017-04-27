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Индикаторы

XMA_BB_Pivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1852
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
Обновлен:
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Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_Cloud.

Входные параметры индикатора:

//+----------------------------------------------+
//| Входные параметры индикатора                 |
//+----------------------------------------------+ 
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Период графика
input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //метод усреднения
input uint XLength=100; //глубина  усреднения                    
input int XPhase=15; //параметр первого усреднения,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input double BandsDeviation1=2.0; //девиация 1
input double BandsDeviation2=4.0; //девиация 2
input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа
input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах
input int PriceShift=0; // сдвиг индикатора по вертикали в пунктах
//---- цвета ценовых меток
input color  Middle_color=clrBlue;
input color  Upper_color1=clrMediumSeaGreen;
input color  Lower_color1=clrRed;
input color  Upper_color2=clrDodgerBlue;
input color  Lower_color2=clrMagenta;

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_BBx5_Cloud.mq5.

Рис.1. Индикатор XMA_BB_Pivot_HTF

Рис.1. Индикатор XMA_BB_Pivot_HTF

Exp_Kolier_SuperTrend_X2 Exp_Kolier_SuperTrend_X2

Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.

Total_Power_Indicator_Signal Total_Power_Indicator_Signal

Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.

XMA_KLx5_Cloud XMA_KLx5_Cloud

Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.

XMA_Keltner_Pivot_HTF XMA_Keltner_Pivot_HTF

Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.