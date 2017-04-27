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XMA_BB_Pivot_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Боллинджера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_BBx5_Cloud.
Входные параметры индикатора:
//+----------------------------------------------+ //| Входные параметры индикатора | //+----------------------------------------------+ input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;// Период графика input Smooth_Method XMA_Method=MODE_SMA_; //метод усреднения input uint XLength=100; //глубина усреднения input int XPhase=15; //параметр первого усреднения, //---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса; //---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей input double BandsDeviation1=2.0; //девиация 1 input double BandsDeviation2=4.0; //девиация 2 input Applied_price_ IPC=PRICE_CLOSE_;//ценовая константа input int Shift=0; // сдвиг индикатора по горизонтали в барах input int PriceShift=0; // сдвиг индикатора по вертикали в пунктах //---- цвета ценовых меток input color Middle_color=clrBlue; input color Upper_color1=clrMediumSeaGreen; input color Lower_color1=clrRed; input color Upper_color2=clrDodgerBlue; input color Lower_color2=clrMagenta;
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора XMA_BBx5_Cloud.mq5.
Рис.1. Индикатор XMA_BB_Pivot_HTF
Трендовая торговая система на основе сигналов двух индикаторов Kolier_SuperTrend.Total_Power_Indicator_Signal
Индикатор Total Power Indicator в семафорно-стрелочном виде с подачей алертов и отправкой почтовых и Push-сообщений.
Два канала Келтнера, построенные на одном скользящем среднем, в цветном облачном виде с отображением последних значений в виде ценовых меток.XMA_Keltner_Pivot_HTF
Два прямоугольника с цветной заливкой и отображением уровней каналов, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре с любого таймфрейма индикатора XMA_KLx5_Cloud.