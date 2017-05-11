Dos canales de Keltner construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.

El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.

Fig. 1. Indicador XMA_KLx5_Cloud