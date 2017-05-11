Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XMA_KLx5_Cloud - indicador para MetaTrader 5
Visualizaciones: 1023
- 1023
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Dos canales de Keltner construidos sobre una media móvil, en forma de nube de color con representación de los últimos valores en forma de marcas de precio.
El indicador usa las clases de la biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (hay que copiar en el catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Include), es posible encontrar información más detallada del funcionamiento en el artículo Promediación de series de precio para cálculos intermedios sin usar buffers adicionales.
Fig. 1. Indicador XMA_KLx5_Cloud
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18168
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Bollinger en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_BBx5_CloudStatistics
Análisis de barras cuya hora de apertura (hora y minuto) es igual a la hora de apertura de la barra actual.
Dos rectángulos coloreados que representan los niveles de los canales construidos entre los valores de dos canales de Keltner en una barra desde cualquier marco temporal del indicador XMA_KLx5_Cloud.Move Trend line
Busca en el gráfico todos los objetos OBJ_TREND (línea de tendencia) y la desplaza a la fecha indicada y con el desplazamiento en el precio indicado.