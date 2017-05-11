Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Piano - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1012
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".
Parámetros de entrada:
- background
- background alpha
- text color
- text alpha
Asimismo, el panel se desplaza hacia abajo si en el gráfico se ha incluido el panel de comercio con un click:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18153
El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana.WmiVol_HTF
Indicador WmiVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador Total Power Indicator, con valores fijos en el rango de 0 a 100.Total_Power_Indicator_Signal
Indicador Total Power Indicator en forma de semáforo con flechas con envío de alertas y mensajes de correo y Push.