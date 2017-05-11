CodeBaseSecciones
Piano - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Piano.mq5 (13.05 KB)
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".

Parámetros de entrada:

  • background
  • background alpha
  • text color
  • text alpha

Piano

Asimismo, el panel se desplaza hacia abajo si en el gráfico se ha incluido el panel de comercio con un click:

Piano 1


