ポケットに対して
エキスパート

ピアノ - MetaTrader 5のためのエキスパート

Vladimir Karputov
1251
(27)
Piano.mq5 (13.05 KB)
各時間枠の最後の3つのバーに、強気であれば「1」、弱気であれば「0」の適切な値を表示します。

入力：

  • background（背景）
  • background alpha（背景アルファ）
  • text color（テキストの色）
  • text alpha（テキストアルファ）

ピアノ

チャート上でワンクリックトレーディングパネルが有効になっている場合、パネルは下に移動します。

ピアノ1


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/18153

この指標は、「固定スケール」プロパティをチャートウィンドウに設定し、ウィンドウの中央に最初のバーを保持します。

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むWmiVol指標です。

Total Power指標で、指標値は0~100の範囲内に設定されます。

セマフォー矢印の形のTotal Power指標で、アラート、電子メール、及びプッシュ通知を備えています。