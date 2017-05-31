無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ピアノ - MetaTrader 5のためのエキスパート
各時間枠の最後の3つのバーに、強気であれば「1」、弱気であれば「0」の適切な値を表示します。
入力：
- background（背景）
- background alpha（背景アルファ）
- text color（テキストの色）
- text alpha（テキストアルファ）
チャート上でワンクリックトレーディングパネルが有効になっている場合、パネルは下に移動します。
