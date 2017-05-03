CodeBaseSeções
Experts

Piano - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Exibição de valores para as três últimas barras em cada timeframe: se a barra for touro - "1", se urso - "0".

Parâmetros de entrada:

  • background
  • background alpha
  • text color
  • text alpha

Piano

Além disso, o painel se move para baixo, se no gráfico estiver ativo o painel de negociação num clique:

Piano 1


Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18153

