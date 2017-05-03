Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Piano - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2076
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Exibição de valores para as três últimas barras em cada timeframe: se a barra for touro - "1", se urso - "0".
Parâmetros de entrada:
- background
- background alpha
- text color
- text alpha
Além disso, o painel se move para baixo, se no gráfico estiver ativo o painel de negociação num clique:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/18153
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Keltner numa mesma barra.XMA_BB_Pivot
Dois retângulos com preenchimento colorido construídos entre os valores de dois canais de Bollinger numa mesma barra.
Muitos estão interessados em trabalhar com a bolsa BTC-e diretamente a partir do МetaТrader. É necessário enviar - para o API da bolsa - os dados com a confirmação da validade de parâmetros via HMAC-SHA512. Nesta classe implementados os algoritmos de cálculo SHA512 e HMACStatistics
Análise de barras em que os preços de abertura (hora e minuto) é igual ao tempo da abertura da barra atual.