Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Sets Chart Scale - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1444
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana. Si desplazamos el gráfico, en la parte media de la ventana se colocará la barra más a la derecha.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18152
Indicador WmiVol con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.GRFLeadingEdger_Pivot
Dos rectángulos coloreados y construidos entre los valores de dos canales del indicador GRFLeadingEdger en una barra.
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".TotalPowerIndicatorX
Indicador Total Power Indicator, con valores fijos en el rango de 0 a 100.