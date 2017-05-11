CodeBaseSecciones
Sets Chart Scale - indicador para MetaTrader 5

Alexey Viktorov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
El indicador establece en la ventana del gráfico la propiedad "escala fija" y mantiene la primera barra en la parte media de la ventana. Si desplazamos el gráfico, en la parte media de la ventana se colocará la barra más a la derecha.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18152

