Total_Power_Indicator_Signal - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1116
Ranking:
(26)
Publicado:
Indicador Total Power Indicator en forma de semáforo con flechas con envío de alertas y mensajes de correo y Push.

Fig. 1. Indicador Total_Power_Indicator_Signal

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18156

