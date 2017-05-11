Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Total_Power_Indicator_Signal - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1116
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Total Power Indicator en forma de semáforo con flechas con envío de alertas y mensajes de correo y Push.
Fig. 1. Indicador Total_Power_Indicator_Signal
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/18156
Indicador Total Power Indicator, con valores fijos en el rango de 0 a 100.Piano
Muestra de los valores de las tres últimas barras en cada marco temporal: si la barra es alcista - "1", si es bajista - "0".
Mucha gente se interesa por el trabajo nativo con la bolsa BTC directamente desde MT. En la bolsa API es necesario enviar los datos con la confirmación de la validez de los parámetros a través de HMAC-SHA512. En esta clase se ha implementado el algoritmo de cálculo de SHA512 y HMACExp_Kolier_SuperTrend_X2
Sistema comercial de tendencia basado en las señales de dos indicadores Kolier_SuperTrend.