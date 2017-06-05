代码库部分
EA

钢琴 - MetaTrader 5EA

显示每个时段最后三个柱的相应数值: 如果柱是上升的就是"1"，而如果柱是下降的就是 "0" 。

输入参数:

  • background(背景色)
  • background alpha(背景透明度)
  • text color(文字颜色)
  • text alpha(文字透明度)

钢琴

如果图表上启用了单次点击交易面板，面板可以向下切换:

钢琴 1


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/18153

