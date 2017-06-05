请观看如何免费下载自动交易
显示每个时段最后三个柱的相应数值: 如果柱是上升的就是"1"，而如果柱是下降的就是 "0" 。
输入参数:
- background(背景色)
- background alpha(背景透明度)
- text color(文字颜色)
- text alpha(文字透明度)
如果图表上启用了单次点击交易面板，面板可以向下切换:
